Nach dem Rapid-Sieg im Derby: Fünf Antworten für die Meistergruppe

Weil im Tabellenkeller gleich zwei Teams ( Lustenau und WSG ) auffallend wenig punkten und ganz oben Salzburg mehr Zähler liegen lässt als in den vergangenen Saisonen, gibt es nach 20 Runden nur vier Vereine mit einer negativen Bilanz.

Bislang war 30 die magische Zahl. 30 Punkte reichten seit der Ligareform 2018 immer, um an der Meistergruppe teilnehmen zu dürfen. Heuer ist alles anders.

Umso spannender ist das Gewusel im Tabellenmittelfeld. Rapid hält nach dem Derby-Triumph als Sechster bei 31 Punkten und muss dennoch auf Unterstützung von Sturm hoffen, um mit einem Sieg gegen Lustenau den Verbleib in der oberen Tabellenhälfte fixieren zu können.

Ja sogar der LASK muss als Dritter plötzlich nach unten blicken.

Ein KURIER-Überblick:

Wie viele Mannschaften kämpfen um die Top 6?

Seit der Winterpause galt die Rechnung „3 aus 5“: Klagenfurt, Hartberg, Rapid, WAC (alle vier Vereine haben am Wochenende gewonnen) plus die Austria spielen sich drei Tickets aus. Weil aber der LASK 2024 noch nicht gewonnen hat, sind die Linzer mit 34 Punkten plötzlich als sechstes Team in das Rennen um die Top 6 hineingezogen worden.

Nur Salzburg und Sturm sind fix durch.