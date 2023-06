Rapid verpflichtet einen deutschen U-19-Teamspieler: Dennis Kaygin

Mit sieben Jahren wechselte der deutsche Nachwuchsteamspieler, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, von seinem Heimatverein FSV Saulheim in die Mainzer Nachwuchsabteilung. Der offensiv variabel einsetzbare Mittelfeldspieler hat eine herausragende Saison in der A-Junioren-Bundesliga absolviert: Mit 22 Torbeteiligungen in 19 U-19-Bundesligaspielen war der Mainzer Kapitän maßgeblich am Titelgewinn beteiligt.