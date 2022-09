Rapid verkauft Hoffnungsträger Yusuf Demir in die Türkei

Yusuf Demir zieht es in das Herkunftsland seiner Eltern, in die Türkei. Galatasaray hat sich mit dem 19-Jährigen und seinen Beratern geeinigt und ist auf dem Weg nach Istanbul. Von Rapid heißt es auf KURIER-Anfrage nur "kein Kommentar".

Die Eile liegt am Ende der Transferzeit in der Türkei: Morgen, Donnerstag, ist Schluss. Der Großklub will sich noch verstärken.

Verkauf ohne Not

Mehrere Verantwortliche des aktuellen Krisenklubs Rapid haben gegenüber dem KURIER betont, dass keine Verkäufe aus finanziellen Gründen nötig wären. Die Saison wäre auch ohne europäischen Gruppenphase ausfinanziert.

Der Abschied kommt also nicht aus der Not, sondern auf Demirs Wunsch – so wie der Techniker ein Angebot aus der Premier League um rund zehn Millionen (Anfang 2021) und nach der Barcelona-Leihe eines aus Brügge (Anfang 2022) um etwas weniger abgelehnt hatte, ist er jetzt für einen Abschied.