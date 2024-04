Rapid-Trainer Klauß zu Salzburg-Gerüchten: "Bin ein treuer Mensch"

Muss sich Salzburg woanders umschauen? Etwa in Hütteldorf, wo ein Trainer im Amt ist, der ebenfalls bei Red Bull ausgebildet wurde?

Klauß lernte bei Rangnick und Nagelsmann

Robert Klauß hat in Leipzig von Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann gelernt und wurde ihr Co-Trainer. Nach seiner ersten Station als Cheftrainer in Nürnberg folgte im November 2023 das Engagement in Hütteldorf.

Auf Gerüchte, dass der 39-jährige Deutsche in den Fokus von Salzburg rutschen könnte, antworten Klauß und Sportdirektor Markus Katzer deutlich.