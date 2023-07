Barisic nach Rapid-Sieg im Cup: "Das ist für uns alle unerklärlich"

Zumindest vorerst hat Rapid die Zweifler und Nörgler eines Besseren belehrt. Die Hütteldorfer zogen am Sonntag mit einem 7:0 auf dem Platz des Wiener Sport-Clubs gegen Ostligist Donaufeld in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein, der von mancher Seite prophezeite Fehlstart in die neue Fußball-Saison blieb aus - sehr zur Freude von Zoran Barisic. Der Coach hatte sich in den vergangenen Tagen über die auf Social Media verbreitete Missstimmung rund um den Klub geärgert.

