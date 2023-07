Gelungener Saisonauftakt: Rapid fertigt Donaufeld im Cup 7:0 ab

Erleichterung in Hütteldorf. Regionalligist Donaufeld war in der ersten Cup-Runde keine große Hürde für Rapid. Vor 4.500 Zuschauern auf dem Sport-Club-Platz gewann Rapid mit 7:0. Der nach Muskelbeschwerden rechtzeitig fit werdende Guido Burgstaller erzielte bereits in der 6. Minute das 1:0. Bei hochsommerlichen Temperaturen in Dornbach legte Marco Grüll unmittelbar vor der Pause das 2:0 nach (45.+1), doch erst im Finish sollte die Mannschaft von Zoran Barisic wieder effektiv agieren.

