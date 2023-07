Meister Salzburg startet mit 6:0-Kantersieg in den ÖFB-Cup

Serien-Meister Red Bull Salzburg ist am Sonntag in der ersten Runde des ÖFB-Cups problemlos in die Pflichtspiel-Saison gestartet. Die Mannschaft von Coach Matthias Jaissle gewann in Niederösterreich beim Regionalligisten SCU Ardagger/USV Viehdorf 6:0 (3:0). Die Treffer der als haushohe Favoriten angetretenen Gäste erzielten Karim Konate (10., 35.), Amar Dedic (45.), Maurits Kjaergaard (52.) und Dijon Kameri (65.) bzw. Franz Kaltenbrunner per Eigentor (85.).