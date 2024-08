Rapid-Trainer Klauß nach viertem Sieg: "Das Lob ist mir schon zu groß"

Rapid befindet sich in bemerkenswerter Frühform. Im Unterschied zu den Grazern. „Das war ein Tritt in den Hintern , der schon weh tut. In Hälfte zwei hat uns Rapid beinahe überrollt“, erklärte Trainer Christian Ilzer , der aber „keine Panik“ als Devise ausgab.

Bis auf die Chancenverwertung in Hälfte zwei gab es tatsächlich nichts auszusetzen an der dominanten Vorstellung beim 1:0 gegen Doublesieger Sturm .

Danach steht am Sonntag ein Auswärtsmatch gegen die mit einem 1:4 gegen den WAC gestartete Klagenfurter Austria auf dem Programm. Gerade in solchen Partien wie in einer Woche am Wörthersee unmittelbar nach einem Europacup-Match müsse man Konstanz zeigen, forderte der Coach schon jetzt.

Weiter geht es für Rapid bereits am Donnerstag im Hinspiel der dritten Europa-League-Quali-Runde in Trabzon , wo Klauß „ einen Hexenkessel“ erwartet .

Nicht nur Prass ging schmerzlich ab. Einige andere maßgebliche Grazer Akteure waren von einer Virusinfektion geschwächt, Otar Kiteishvili befindet sich nach überstandener Muskelverletzung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Zudem werde es „definitiv noch einige Änderungen“, also Neuzugänge , geben, kündigte Ilzer an.

Sturm hatte sich in der ersten Cup-Runde erst nach Verlängerung gegen den Ostligisten Krems durchgesetzt, nun gab es in der Liga einen Rückschlag. Trotzdem will man an die Vorsaison anknüpfen.

„Du musst nach großen Erfolgen, wenn du Seriensieger sein willst, sofort wieder mit Leidenschaft und Passion Zukunftsziele ins Visier nehmen. Einen Erfolg zu verarbeiten, ist manchmal eine ähnliche Geschichte, wie einen Karren aus dem Sumpf zu ziehen. Da sind wir jetzt gefordert, aber da mache ich mir keine Sorgen“, beteuerte Ilzer.

Sturm absolviert am Mittwoch in Klagenfurt einen Test gegen Paris Saint-Germain, in der Meisterschaft geht es für den Titelverteidiger am Samstag daheim gegen Hartberg weiter.