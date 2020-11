Kühbauer nach dem Hit gegen Salzburg: "Das macht riesige Freude"

Wenn da nicht die Verletzung von Dejan Ljubicic wäre, hätten die Trainer nach dem 1:1 im Bundesliga-Schlager nur positive Botschaften zu verbreiten gehabt. Jesse Marsch sah „eines der besten Spiele in der Bundesliga, seit ich da bin.“ Der Salzburg-Trainer lobte auch den Gegner: „Obwohl wir in Hälfte eins so stark waren, und ich dachte, wir hätten alles unter Kontrolle, ist Rapid nur drei Tage nach ihrem Europacup-Spiel noch zurückgekommen.“