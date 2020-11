Remis im Spitzenspiel: Rapid beendet die Salzburger Siegesserie

Es hat sich in den letzten Minuten fast schon abgezeichnet. Rapid gelingt der Ausgleich. Kara erkämpft sich an der Mittellinie den Ball und bringt Knasmüllner in Position. Der Lupfer über Goalie Stankovic zum 1:1 verdient sich das Prädikat sehenswert. Für Knasmüllner war es das zweite Tor in dieser Saison.