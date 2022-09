Rapid-Trainer Feldhofer vor nächstem Endspiel: "Wir müssen nachlegen"

Ferdinand Feldhofer will weiterkämpfen. Morgen geht es für die Mannschaft von Rapid nach Vorarlberg, wo am Sonntag Tabellenschlusslicht Altach wartet. Und die Devise ist klar: Siegen ist Pflicht. "Wir wissen alle, wenn wir wieder gute Ergebnisse liefern und sehr gute Leistungen zeigen, dann kehrt schneller Ruhe ein", weiß der Rapid-Trainer selbst.

"In unserer Situation, wenn es gerade nicht so läuft, ist das Wichtigste, diese Negativserie zu stoppen", sagte Feldhofer am Freitag im Gespräch mit Journalisten. "Den Anfang haben wir am Donnerstag gemacht." Jetzt "müssen, sollen, wollen wir am Sonntag nachlegen", wählt der Rapid-Trainer seine Worte mit Bedacht. Müssen trifft es davon wohl am ehesten.

Denn eines ist klar. Alles andere als ein Sieg beim Tabellenletzten könnte ihm den Platz auf der Trainerbank kosten.