Kühbauer nach dem 3:1: "Für Kelvin Arase freue ich mich ungemein"

Die Sieggaranten bei der Kampfpartie in Hartberg auf einem ganz schwer zu bespielenden Rasen sind wohl kein Zufall: Kelvin Arase mit zwei Toren und Ercan Kara mit einem Treffer sowie einem Assist führten Rapid zu einem 3:1. Die beiden Wiener zählen stets zu den Grünen mit dem größten Einsatz.

„Für Kelvin freue ich mich ungemein. Er hat nach vorne seine größten Qualitäten, auch wenn ich ihn überall bringen kann. Das will ich eigentlich vermeiden, jeder soll eine Top-Position haben. Aber wir sind am Flügel so dünn aufgestellt, dass er von links vorne bis rechts hinten überall helfen soll“, sagt Didi Kühbauer.