Blamage mit Ansage: Warum Salzburg der zweite Anzug nicht passt

Okafor steht übrigens bis 2024 in Salzburg unter Vertrag. Und mit Ausnahme von Zlatko Junuzovic (bis Sommer 2021) sind auch alle anderen Spieler, die gegen den Abstiegskandidaten Admira völlig versagten, langfristig gebunden. Einigen scheint es in der „Wohlfühloase“ Salzburg zu gut zu gehen. Anders sind leblose Auftritte wie jener am Samstag, der bei weitem nicht der erste dieser Art in dieser Saison war, nicht zu erklären. Oder fehlt es der zweiten Garde doch am fußballerischen Können? Ist dem so, dann wird man allerdings die immer so hoch gelobte Salzburger Scouting-Abteilung auch einmal zumindest hinterfragen müssen.