Austria-Debakel gegen Sturm, Salzburg verliert beim Schlusslicht

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat in der Bundesliga die zweite Saisonniederlage kassiert. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag beim bisherigen Tabellenletzten Admira mit 0:1 geschlagen geben und könnte am Sonntag die Spitzenposition verlieren. Der LASK kann mit einem Erfolg im Oberösterreich-Derby gegen Ried (17.00 Uhr) an den Salzburgern vorbeiziehen.