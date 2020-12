Trainer Marsch schäumt nach Salzburg-Blamage: "Ich bin böse"

Gerade erst zehn Runden sind in der österreichischen Bundesliga gespielt. Und Ligaprimus Salzburg hat schon zwei Spiele verloren. Das ist dem Serienmeister zuletzt 2016 passiert, also im Herbst vor vier Jahren. Auf das 1:3 gegen Sturm Graz vor zwei Wochen folgte am Samstag ein 0:1 bei Schlusslicht Admira. Und auch in der Südstadt hat sich gezeigt: Der aktuelle Kader der Salzburger ist in der Breite der schwächste seit vielen Jahren.