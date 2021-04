Rapid-Trainer Didi Kühbauer mit guter Laune gegen den Hochdruck

Wie reagiert Kühbauer auf die drohende Premiere? Überraschend locker. „Seit einem Jahr lobe ich die Mannschaft. Sie machen es insgesamt wirklich gut. Da werde ich zwei Wochen später nicht damit anfangen, alles infrage zu stellen.“

Sechs Punkte vor Rang 6

Nur noch sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz sechs, der alle europäischen Träume beenden würde.

Kühbauer bleibt betont ruhig: „Unsere Bilanz in der Meistergruppe ist in Ordnung. Es war klar, dass die meisten Spiele sehr eng werden.“ So ist es auch gegen das Überraschungsteam aus Wattens zu erwarten: „Sie haben diese gewisse Leichtigkeit, für sie ist jeder Erfolg ein Bonus. Aber wir wollen den ersten Saisonsieg gegen sie, dann würde es für uns in die richtige Richtung gehen.“