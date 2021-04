Kühbauer: "Auf Salzburg zu schauen, damit müssen wir aufhören"

"Es wird eine unglaublich enge Geschichte"

Alle waren sich jedenfalls einig, dass man sich um Schlager keine Sorgen machen müsse. "Er ist so selbstbewusst, wird das wegstecken", meinte Peter Michorl. Thalhammer trauerte vor allem aufgrund der "guten Leistung" in Hälfte zwei dem vergebenen Sieg nach. Die Performance stimmte ihn für das Saisonfinish zuversichtlich. "Die Form der Spieler geht tendenziell in eine gute Richtung", betonte der Ex-ÖFB-Frauen-Teamchef vor dem Doppel gegen Tabellennachbar Sturm Graz. Das sah auch Goiginger so: "Es war ein Schritt nach vorne. Wir haben in einem ausgeglichenen Spiel kämpferisch sehr gut dagegengehalten und einen Punkt geholt."

Den zwei Partien sieglosen LASK, der in den jüngsten fünf Partien nur drei Treffer erzielte, und Sturm trennen nur zwei Punkte. "Es wird eine unglaublich enge Geschichte, da zählt ein jeder Punkt. Die nächsten zwei Spiele sind sehr entscheidend, ob man sich nach hinten ein bisschen einen Freiraum verschaffen kann", weiß Thalhammer. Sturm konnte auch zuletzt zweimal nicht gewinnen und kassierte am Mittwoch ein bitteres Last-Minute-0:1 gegen den WAC.