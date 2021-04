1:1 beim LASK: Torhüter Schlager verhilft Rapid zu einem Punkt

Das war es vorerst mit den Offensivbemühungen der Hausherren. Max Ullmann zeigte vor seinem Paschinger Elternhaus als erster Rapidler, dass auch nach vorne etwas geht.

In Minute 32 gab es die Topchance. Nach einem Barac-Pass war Thorsten Schick frei. Der Flügel legte zurück, Christoph Knasmüllner setzte mehr auf Kraft als Präzision und Goalie Alexander Schlager konnte halten (32.).

Hin und her

Nach der Pause ging es plötzlich hin und her. Ein Fountas-Schuss wurde gehalten. Auf der Gegenseite lenkte Strebinger einen Versuch von Max Eggestein noch an die Stange. Und nach einem Doppelpass mit Fountas hatte Christoph Knasmüllner das verwaiste Tor vor sich. Aber wieder war dem Techniker die Technik verloren gegangen, er schob den Ball vorbei (56.). Was beim 8:1 in Wolfsberg noch perfekt funktioniert hatte, gelang den Hütteldorfern seither nicht mehr: Sowohl gegen Salzburg (0:3) als auch Sturm (0:0) gab es keine Treffer.