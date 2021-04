Trotz zweimaliger Führung: Salzburg blamiert sich bei WSG Tirol

Ein Foul von Pranter an Mwepu an der Mittelauflage, das mit Gelb geahndet wurde, hatte Marsch dermaßen in Rage gebracht, dass man den US-Amerikaner emotional erlebte wie kaum einmal. Und wahrscheinlich kam bei ihm in diesem Moment auch der Frust hoch, dass seine Mannschaft sich am Tivoli das Leben so schwer machte. Dabei wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sein Ärger an diesem Abend noch viel ärger werden würde – die Salzburger stolperten tatsächlich über Außenseiter WSG Tirol (2:3) und verjuxten zwei Mal eine Führung.