Sieben Pflichtspielsiege in Folge hat Rapid saisonübergreifend bereits eingefahren. Am Mittwoch kann Trainer Johannes Hoff Thorup die Serie auf acht Erfolge ausbauen. Und damit eine Marke erreichen, die bei den Grün-Weißen nur selten geknackt wird. Rapid: Hoff Thorup auf den Spuren von Otto Maximale Lediglich Otto Baric gelang seit Gründung der Bundesliga 1974 in der regulären Spielzeit eine längere Siegesserie. Der Kroate, der Rapid dreimal zum Meistertitel führte, feierte von Juni bis August 1987 zwölf Pflichtspielsiege in Folge.

Zuletzt gelangen Goran Djuricin 2017 sieben Siege am Stück. Zwei Rapid-Trainer schafften in dieser Zeit hingegen nie mehr als einen Pflichtspielsieg in Folge: Damir Canadi und Georg Zellhofer.

Die längsten Siegesserien der Rapid-Trainer 12 Siege: Otto Baric (Juni bis August 1987)

7 Siege: Johannes Hoff Thorup (Mai bis August 2026)

7 Siege: Goran Djuricin (September bis Oktober 2017)

7 Siege: Peter Pacult (Februar bis April 2008 sowie August bis September 2008)

7 Siege: Josef Hickersberger (April bis Mai 2005)

7 Siege: Ernst Dokupil (April bis Mai 1995)

7 Siege: Hans Krankl (August bis September 1990)

6 Siege: Peter Schöttel (Mai bis Juli 2012)

Jubiläum für Rapid-Trainer Hoff Thorup Mit dem 2:1 in Ried am Sonntag zog Hoff Thorup mit unter anderem Djuricin gleich. Im 25. Pflichtspiel des Dänen als Rapid-Trainer könnte nun der nächste Sieg folgen. Für Hoff Thorup selbst steht die persönliche Bestmarke allerdings nicht im Vordergrund.

„Was meine persönlichen Bestleistungen angeht, ist es nicht so wichtig. Es ist mir aber wichtig, wenn man es andersherum betrachtet und sagt: 'Ein Lob für die Mannschaft für den tollen Start.‘“ Rapid-Plan gegen Paide: Spielkontrolle, aber mehr Chancen Dass Rapid dennoch auch gegen Paide Linnameeskond gewinnen will, versteht sich für Hoff Thorup von selbst. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg ist der Aufstieg ins Play-off der Conference League nur noch Formsache. Entsprechend groß dürfte am Mittwoch die Rotation ausfallen. Trotzdem will der Däne die Partie nicht einfach abhaken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ UWE WINTER Haidara avancierte mit seinem Doppelpack als Joker zum Matchwinner in Estland, am Mittwoch könnte er von Beginn an spielen.

Im Vergleich zum Hinspiel soll seine Mannschaft vor allem zu Beginn mehr Chancen kreieren, dabei aber die gleiche Spielkontrolle an den Tag legen wie in Estland. „Es ist wichtig für uns, dass wir uns weiter verbessern und wieder unser Bestes geben“, erwartet sich Hoff Thorup eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft. „Positive Entwicklung kann im Bruchteil einer Sekunde enden“ Gegen Paide will Rapid sich nicht auf dem komfortablen Vorsprung ausruhen, sondern auf Sieg spielen. Auch von den bisher sechs Siegen in dieser Saison will sich Hoff Thorup nicht blenden lassen.

„Es geht darum, weiterzumachen, denn die positive Entwicklung kann in einem Bruchteil einer Sekunde enden. Und wenn wir aufhören, uns zu verbessern, wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, dann werden auch die guten Ergebnisse ausbleiben“, fordert der 37-Jährige von seiner Mannschaft weiterhin harte Arbeit. „Wir spielen, um besser zu werden“ Das wohl bereits entschiedene Quali-Duell mit Paide sei für ihn deshalb ein „wichtiges Spiel“. „Weil wir spielen, um besser zu werden. Das ist unsere Einstellung. Es gibt keine Spiele, die wir einfach beiseiteschieben können und sagen, das sei nicht wichtig. Jedes Spiel ist wichtig, denn es geht um die Entwicklung der Mannschaft.“