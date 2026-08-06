Bei Premiere in Estland: Rapid mühte sich lange beim Sieg gegen Paide

Rapid gewinnt auch das fünfte Pflichtspiel der Saison. Die Pflicht in Estland wurde spät aber doch erfüllt: Im Nationalstadion von Tallinn siegten die Hütteldorfer gegen Paide im Hinspiel der dritten Quali-Runde zur Conference League mit 4:1. Entscheidend waren drei Joker-Tore in der Rapid-Viertelstunde. Der Aufstieg ist damit de facto erledigt – so wie für Benfica in der Europa League: Nach der 1:6-Pleite in Lissabon werden die Hearts der Play-off-Gegner von Rapid um die Ligaphase der Conference League werden. „Das war ein sehr kontrollierter, hochprofessioneller Auftritt: Wir wussten, dass wir sie müde spielen können, dann richtig viel Qualität von der Bank bringen – das Ergebnis ist perfekt“, jubelt Sportchef Markus Katzer. Sechs Umstellungen bei Rapid Trainer Johannes Hoff Thorup hatte auf sechs Umstellungen und eine sehr offensive Aufstellung gesetzt. In einem 4-1-4-1 mit Matthias Seidl vor der Abwehr starteten mit Louis Schaub, Tobias Gulliksen und Marco Tilio noch drei weitere Spielmachertypen.

Bei den grün-weißen Dressen fiel ein Trauerflor auf: Ein Fan war bei der Anreise nach einem allergischen Schock verstorben, die Wiener fragten bei der UEFA kurzfristig an, um mit Armbinde einlaufen zu dürfen. Am Flügel hatte Niki Wurmbrand den ersten Angriff, ein Handspiel bei der Flanke sah der VAR. Es gab Elfmeter und diesen verwertete Bendeguz Bolla souverän nach nur fünf Minuten.

Viel Ballbesitz, aber wenig Lösungen Nach dem Führungstreffer sahen die 300 mitgereisten Anhänger bei angenehmen Temperaturen viel Ballbesitz, aber wenig Lösungen vom Favoriten. Nur selten wurde es gefährlich wie bei einem Weitschuss von Tonni Adamsen (22.). Auf dem schlechten Rasen fehlte meist der Tiefgang. Als Jonas Auer flotter freigespielt wurde, folgte die Topchance: Marco Tilio übernahm am Fünfer direkt, drückte den Ball aber neben das Tor (34.). Ein Abschluss aus guter Position von Louis Schaub wurde geblockt (36.).

Das sollte sich rächen, weil Paide auf die Stärke bei Standardsituationen setzen kann: Nach einem Corner und einem Kopfball an die Latte glückte Daniel Luts der Abstauber zum unerwarteten 1:1 (41.). Niki Hedl musste vor der Pause gar noch den Rückstand verhindern (43.). In der zweiten Hälfte löste ein Wurmbrand-Solo die große Chance aus, doch der Versuch von Tobias Gulliksen wurde geblockt (53.). Paide spielte mutiger, deswegen war die Partie nicht mehr so einseitig.

Joker brachten die Wende Mit vier frischen Rapidlern ging es ins Finish. Und nach einem Fehlpass war Yusuf Demir ganz allein. Doch der Schuss des Jokers wurde pariert (71.). Auch Hedl musste bei einem Konter über Sohna nochmals hingreifen (74.). In der Rapid-Viertelstunde scheiterte Adamsen aus spitzem Winkel (79.). Nach einem Lochpass des Dänen rettete Jarju noch gegen Demir, doch gegen den nächsten heransprintenden Joker war der Goalie dann chancenlos: Moulaye Haidara lupfte das Spielgerät elegant über den Schlussmann und schob ein – 1:2 nach 83 Minuten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/GEPA pictures/ Avni Retkoceri Dahl jubelt über seinen Treffer.