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Fußball

Hoff Thorup über den heißen Rapid-August: „Wir müssen alles optimieren“

Rapid-Trainer Hoff Thorup macht sich nach dem 1:0 gegen Altach Gedanken über den Einbruch im Finish und hat einen Plan für den ebenso heißen wie intensiven August.
Alexander Huber
03.08.2026, 05:30

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Rapid-Goldtorschütze Dahl

Am Ende ist es noch knapp geworden. Nach einer ersten Hälfte, die von spielstarken Rapidlern dominiert worden war und einer Phase auf Augenhöhe mit wenigen Chancen folgte ein Finish, in dem Altach auf das 1:1 drängte.

„Rapid hat in der Offensive unglaubliche Qualität, aber so wie wir sie am Schluss eingekesselt haben, hätten wir uns einen Punkt verdient“, meint Altach-Trainer Zaric nach der 0:1-Niederlage in Hütteldorf.

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup war sehr angetan über den Start, erleichtert über den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel, macht sich aber natürlich Gedanken über den körperlichen Verfall in der Rapid-Viertelstunde.

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Welche Hintergründe sieht der Däne? 

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Für den Chefcoach lag viel am „fehlenden Rhythmus“: „Wenn in Hälfte zwei Räume da waren, haben wir zu langsam nach vorne gespielt. Wenn wir Sicherheit gebraucht hätten, haben wir zu direkt gespielt und die Bälle schnell verloren.“

Hoff Thorup über „sehr müde Jungs“ 

Das ergibt eine Schlussphase „mit sehr müden Jungs. Sie mussten richtig kämpfen - das freut mich sehr, dass wir diese Prüfung bestanden haben.“

Aber ist es nicht bedenklich, wenn die Rapidler bereits im vierten Spiel eingehen?

FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/1. RUNDE/ FUSSBALL-BUNDESLIGA: SK RAPID - SCR ALTACH

Für Hoff Thorup liegt die Müdigkeit zum Teil an den englischen Wochen, aber noch mehr an der Hitze: „Wenn es so heiß ist und du dann auch noch einfachen Fehlern nachlaufen musst, wirkt sich das stärker aus.“

Extra-Lob für Seidl 

Matthias Seidl, der von Hoff Thorup ein Extra-Lob („einer der Besten“) bekam, und Nico Bajlicz spielten in die vier Tagen je 180 Minuten durch. Der Coach kündigt an: „Matti ist eine Maschine, er ist besser, wenn er dauernd spielt. Und auch Nico kann rennen ohne Ende. Aber am Donnerstag wird es anders sein.“

Vermutlich kehrt Romeo Amane gegen Paide ins Zentrum zurück.

Um der Hitzewelle bestmöglich entgegenzuwirken, wurden einige Details analysiert. „Wir haben auch nachgedacht, früher zu  trainieren. Aber wenn es bereits um 9 Uhr früh über 30 Grad hat wie in den nächsten Tagen, bringt das auch nichts.“

Deswegen freut sich der Chefcoach beinahe über die nächste Flugreise: „In Estland ist es warm, aber sicher nicht heiß.“ Den Spielplan für Paide hat Hoff Thorup bereits im Kopf: „Wir haben alles analysiert. Sie spielen defensiv, wir müssen schauen, wo wir mit welchen Spielern die Lücken finden.“

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Um möglichst frisch durch den August zu kommen, wirkt der Coach auch auf die Spieler abseits der Trainingseinheiten verstärkt ein: „Das Essen, das Schlafen, auch die Zeit zu Hause - wir müssen alles optimieren. Wir tun alles, was wir mit diesem Programm in der Hitze machen können.“

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

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