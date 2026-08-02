Nach dem starken Saisonstart: So steht es bei Rapid gegen Altach

Falls Altach mit einer kaum veränderten Mannschaft noch so auftritt wie in der Vorsaison, erwartet Rapid ein zäher Start: Die Vorarlberger haben über das ganze Jahr in den jeweils ersten 15 Spielminuten nur einen Gegentreffer kassiert. Das ist natürlich der Bundesliga-Bestwert und soll im Allianz Stadion aus Sicht von Altach zum Abschluss der 1. Runde fortgesetzt werden.

In den direkten Duellen gab es zuletzt zwei Remis, insgesamt sind die Rapidler bereits seit neun Ligaspielen gegen das Ländle-Team ungeschlagen. Eine beeindruckende Statistik gibt es auch aus Sicht der Hütteldorfer: viermal in Folge wurde das erste Ligaheimspiel zu Null gewonnen, den höchsten Erfolg gab es dabei 2023 - mit einem 4:0 gegen Altach.

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Rapid-Trainer Hoff Thorup wird wieder rotieren und auf der linken Seite von Altach einen Ex-Rapidler sehen: Benjamin Böckle soll Millionen-Abgang Ouedraogo ersetzen. Die Dauerrotation im heißen Sommer liegt auch am Europacup-Donnerstag in Estland, gegen Paide. „Wir müssen die jeweils richtige Elf für die beiden Spiele finden - je nach Stärken und Schwächen der Gegner“, kündigt Hoff Thorup an.