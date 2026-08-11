Rapid-Verletzte: Wer bald zurückkehrt - und wer einen Rückschlag erlitt

Fast schon traditionell muss Rapid einige Spieler verletzt vorgeben. Vor dem Rückspiel gegen Paide gibt es allerdings auch gute Nachrichten: Einige Akteure stehen vor ihrer Rückkehr, andere brauchen noch deutlich länger. Wer wann wieder zur Verfügung stehen könnte – und bei wem es zuletzt einen Rückschlag gab.

Jean Marcelin gehört zu den Spielern, auf deren Rückkehr Rapid schon bald hoffen darf. Der 26-Jährige feierte am vergangenen Samstag bei Rapid II sein Comeback. Gegen Voitsberg wurde der Innenverteidiger in der 70. Minute eingewechselt und sammelte damit erstmals seit fast genau einem Jahr wieder Spielminuten. Eine weitere Partie für die zweite Mannschaft soll noch folgen, ehe Marcelin wieder für die Profis infrage kommt. Verletztenliste bei Rapid: Rückschlag für Mbuyi Auch Lorenz Szladits steht unmittelbar vor der Rückkehr. Der 19-Jährige hat seine Knöchelverletzung weitgehend überwunden und soll demnächst wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Bei Claudy Mbuyi verlief der Weg zurück zuletzt nicht ganz nach Plan. Der 27-Jährige verspürte erneut leichte Schmerzen und absolvierte deshalb in den vergangenen zehn Tagen ein leichteres Trainingsprogramm. Demnächst soll der Stürmer aber wieder mit der Mannschaft trainieren. In drei bis vier Wochen könnte Mbuyi auch wieder eine Option für den Kader sein. Ahoussou nach Viruserkrankung körperlich noch nicht fit Mehr Geduld ist bei Ange Ahoussou gefragt. Der 22-Jährige muss nach seiner Viruserkrankung zunächst körperlich wieder aufgebaut werden. In den kommenden zwei Wochen soll der Ivorer ins Mannschaftstraining zurückkehren. Nach ein paar Wochen im Training sollte er anschließend wieder matchfit sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER Auf ein Comeback von Ahoussou muss Hoff Thorup noch warten.

Ebenfalls noch etwas dauern wird es bei Daniel Nunoo und Dominic Vincze. Nunoo soll nach seiner Muskelverletzung Ende August wieder ins Training einsteigen. Für Vincze gibt es denselben Zeitplan. Der 19-Jährige hatte sich während seiner Leihe beim TSV Hartberg am Kreuzband verletzt. Keine Verletzung bei Radulovic, Ndzie braucht noch Noch weiter entfernt von einem Comeback ist Martin Ndzie. Der Kameruner soll Anfang September ins Training zurückkehren. Bis er danach auch wieder für einen Einsatz infrage kommt, dürften noch einmal etwa drei bis vier Wochen vergehen.