Rapid-Trainer Hoff Thorup nach 2:1 in Ried: „Da ist es uns entglitten“

Der SK Rapid hat auch die unangenehme Hürde Ried genommen. Dank eines 2:1-Erfolgs im Innviertel hat die Elf von Johannes Hoff Thorup den perfekten Saisonstart auf bewerbsübergreifend sechs Siege ausgebaut und ist in der Fußball-Bundesliga mit Meister und Tabellenführer LASK der einzige Club ohne Punkteverlust. Ein starker Torhüter Niklas Hedl und der wieder als Joker erfolgreiche Moulaye Haidara waren die Erfolgsgaranten in Ried.

Lange hatte Rapid nach einem frühen Tor von Jannes Horn (8.) alles im Griff, Ende der ersten Halbzeit bei einem Lattenschuss von Stefan Schwab und im Finish wurde es aber noch richtig zum Zittern. „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, da hatten wir das Spiel großteils unter Kontrolle. Zum Start der zweiten Hälfte hätten wir das zweite Tor machen müssen, dann hätten wir es uns einfacher machen können. Wir hatten das Spiel 60, 70 Minuten unter Kontrolle, dann ist es uns entglitten“, analysierte Hoff Thorup.

Haidara und Hedl Matchwinner

Ausgerechnet der ehemalige Rapid-Kapitän Schwab bescherte den Riedern den Ausgleich (74.), ehe drei Minuten später neuerlich Haidara seinen großen Wert für die Mannschaft unter Beweis stellte. Nach einem langen Abschlag von Torhüter Hedl, der auch sein eigentliches Handwerk bravourös verrichtete, setzte sich der 20-jährige Malier durch und durfte bereits über seinen fünften Treffer jubeln.