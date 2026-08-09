Schwab trifft gegen seinen Ex-Klub, aber Rapid jubelt auch in Ried

Sechstes Pflichtspiel, sechster Sieg. Rapid gewinnt auch in Ried, wieder durch ein Joker-Tor und aufgrund einer starken Leistung von Goalie Hedl mit 2:1. Ried war mit der gewohnten Aufstellung in die Partie gegangen, Rapid startete mit einer Elf, die als aktuelle Top-11 bezeichnet werden könnte. Dazu kamen der zuletzt angeschlagene Amane sowie Aufsteiger Haidara von der Bank.

Die Hütteldorfer hatten mehr von einer Partie, in der beide Teams das Fußballspielen in den Mittelpunkt stellten. Eine Bolla-Flanke wurde abgefälscht. Doch der Kopfball vom früheren Rapid-Kapitän Stefan Schwab landete am langen Eck bei Jannes Horn. Historischer Horn Dem 29-Jährigen gelang Historisches: Der Schuss des Deutschen aus 20 Metern ging genau ins lange Eck – 0:1 (8.). Es war das zweite Tor des linken Verteidigers für Rapid und tatsächlich das erste in der langen Karriere mit dem Fuß für Horn überhaupt. Knapp vorbei ging ein Versuch von Yusuf Demir (35.). Richtig gefährlich wurden die Innviertler innerhalb von zwei Minuten: Nach einem Schwab-Pass scheiterte Eghosa an einer Hedl-Fußabwehr. Beim nächsten Angriff wurde Schwab nicht attackiert, der Schuss des Routiniers aus 20 Metern ging an die Latte. Sekunden später musste wieder Hedl den Vorsprung in die Pause retten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ UWE WINTER

In Hälfte zwei hätte Kara die Partie schnell entscheiden können, fast müssen. Nach Adamsen-Vorlage traf der Stürmer nach 24 Sekunden das Tor nicht, nach Horn-Pass hielt Goalie Leitner (49.). Aber auch Ried hatte Top-Chancen. Hedl parierte gegen Rhodes und nach einem fürchterlichen Demir-Pass per Schulter gegen Eghosa (52.). Es ging hin und her, vier frische Rapidler sollten den Sieg sicherstellen. Das 1:1 gelang aber den Ex-Rapidlern: Nach Bajic-Flanke köpfelte – ausgerechnet – Stefan Schwab ein (75.).