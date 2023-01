Rapid-Nachwuchs gewinnt erneut das Hallenturnier in Sindelfingen

Nach dem Turniersieg 2020 konnte der SK Rapid erneut den Mercedes-JuniorCup in Sindelfingen gewinnen. Beim größten internationalen U-19-Turnier in der Halle schafften es die Hütteldorfer mit sechs Siegen in Folge gegen Auswahlen etwa von Benfica Lissabon (9:0), Galatasaray Istanbul (2:1) und Manchester United (3:1) ins Finale.

Dort gewannen die Rapid-Talente erneut gegen Galatasaray Istanbul mit 4:0 (während in Istanbul im Derby die Kampfmannschaft von Galatasaray gegen Fenerbahce spielte). Den 1:0-Führungstreffer für Rapid erzielte Niklas Lang kurz vor dem Ende der ersten Hälfte. Das 2:0 fiel blitzschnell nach neun Sekunden durch Nicolas Bajlicz, der schon am Tag 1 einer der auffälligsten Spieler des Turniers war. Furkan Dursun machte mit dem 3:0 schließlich alles klar, bevor Jovan Zivkovic für den Endstand sorgte.