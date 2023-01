Sportdirektor Katzer: "Rapid ist kein Risiko, sondern eine Chance"

„Als Lehre aus der Vergangenheit“ bezeichnet Steffen Hofmann das voll besetzte Podium bei der offiziellen Präsentation von Markus Katzer als Sportdirektor bei Rapid. Zwischen Hofmann und Katzer sitzt Zoran Barisic, der als Chefcoach künftig zwei Ansprechpartner für sportliche Entscheidungen hat.

Hofmann hatte als engster Mitstreiter von Barisic mitbekommen, wie der 52-Jährige als Geschäftsführer Sport zwischen den vielen Aufgaben in Hütteldorf aufgerieben und teils auch überfordert wurde. Deswegen kümmert sich Hofmann künftig um den Nachwuchs, die Akademie und den Aufbau der Frauensparte. Das, was in der Öffentlichkeit und bei den meisten Fans am schwersten wiegt, leitet hingegen der Rückkehrer.