Vienna-Abschied fixiert: Katzer wird neuer Rapid-Sportdirektor

Wie Rapid und die Vienna am Freitag bekannt gaben, wurde der Wechsel einstimmig beschlossen. Katzer wird ab Jänner 2023 seine neue Funktion bei den Wienern übernehmen und erhält einen Vertrag für drei Jahre.

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Position des Geschäftsführers Sport so rasch neu besetzen können und mit Markus Katzer einen noch jungen, aber in diesem Bereich bereits erfahrenen Fußball-Manager in unserem Team begrüßen dürfen", heißt es von Neo-Rapid-Präsident Alexander Wrabetz, der sich explizit bei Steffen Hofmann bedankte, der die entscheidenden Gespräche mit Katzer führte.