Rapid-Talente gewinnen das Hallenturnier in Sindelfingen

Rapid hat den Mercedes-Cup, das größte internationale U-19-Turnier in der Halle, gewonnen. Ein Jahr nach dem der Hütteldorfer Nachwuchs im Endspiel am FC Liverpool gescheitert war, setzte sich das von Patrick Jovanovic und Steffen Hofmann betreute Team am Sonntag im Finale souverän mit 4:0 gegen RB Leipzig durch.

Top-Talent Yusuf Demir, das bereits am ersten Turniertag aus einer starken Mannschaft herausragen konnte, schnürte im Finale einen Doppelpack. Mustafa Kocyigit hatte die Wiener in Führung geschossen, Tobias Hedl setzte den Schlusspunkt.

Zuvor hatte sich Rapid durch ein Last-Minute-Remis (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach den Halbfinal-Aufstieg gesichert. Dort ließ man den gleichaltrigen Schotten von Glasgow Rangers keine Chance und gewann 4:0.