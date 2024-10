Wie ein Ex-Rapidler in Belgien Karriere macht

In der belgischen Fußball-Liga herrscht für Außenstehende Verwechslungsgefahr. Es gibt Anderlecht, es gibt den FC Brügge und es gibt Standard Lüttich. So weit, so klar. Doch es gibt halt auch Genk und Gent und damit immer wieder die Frage: Wer ist jetzt wer? Beide Klubs schicken sich an, immer wieder an der Spitze mitzumischen und international vertreten zu sein. Was es nicht einfacher macht: Beide Klubs spielen in Blau und Weiß. Was viele noch wissen: Eine der beiden Städte – Gent nämlich – gilt als bildschöne Touristenattraktion, die andere, eine Industriestadt, zieht keine Menschenmassen an.