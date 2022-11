Rapid-Erfolg in Hartberg: Zimmermann bastelt den Sieg

Rapid wurde danach passiv, Hartberg spielte nicht wie ein Tabellenletzter. In Minute 36 war Aydin an Niklas Hedl vorbei, schoss aber auch vorbei. Die Hütteldorfer hätten danach die Partie entscheiden können: Grüll scheiterte an Swete (37.), Thorsten Schick schoss allein vorm Tormann vorbei (40.).

Das sollte sich rächen: Dominik Frieser spielte Aydin frei, und diesmal traf der Spielmacher zum 1:1 (44.).

In Minute 56 lief Schick wieder allein auf Swete zu – drüber. Aber auch die Hartberger kamen gegen die fehlerhaften Gäste zu Chancen.