Nach der dritten Rapid-Pleite: "Das haben wir uns anders vorgestellt"

„Der Sieg war verdient, Craiova war die bessere Mannschaft “, sagte ein „natürlich enttäuschter“ Rapid-Trainer Peter Stöger . Zumindest habe aber die Mannschaft „alles unternommen, um das Spiel noch zu drehen. Mehr ist momentan vielleicht auch nicht drinnen.“

Stöger hofft auf fitte Rückkehrer nach der Länderspielpause, weiß aber auch: „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es noch schaffen, ist gering.“

Der Wiener betonte: „Craiova ist eine gute Mannschaft. Das hat uns nicht überrascht. Und sie haben es wirklich gut gemacht.“

Im Unterschied zu den Rapidlern, die spielerisch enttäuschten: „Wir sind in vielen Bereichen an den einfachen Pässen gescheitert.“ Speziell nach Ballgewinnen gab es Probleme, auch gefährlich zu werden: „Wir haben es ihnen leicht gemacht, weil wir nicht die richtigen Lösungen gefunden haben.“