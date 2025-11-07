Fußball

Nach der dritten Rapid-Pleite: "Das haben wir uns anders vorgestellt"

In Hütteldorf jubelten am Donnerstag nur die Rumänen
Enttäuscht und nüchtern reagierten Trainer und Spieler von Rapid nach dem 0:1 gegen Craiova. Peter Stöger hofft auf baldige Rückkehrer.
Von Peter Karlik und Alexander Huber
07.11.25, 06:45
„Der Sieg war verdient, Craiova war die  bessere Mannschaft“, sagte ein „natürlich enttäuschter“ Rapid-Trainer Peter Stöger. Zumindest habe aber die Mannschaft „alles unternommen, um das Spiel noch zu drehen. Mehr ist momentan vielleicht auch nicht drinnen.“ 

Die dritte Enttäuschung: Rapid verliert auch gegen Uni Craiova

Stöger hofft auf fitte Rückkehrer nach der Länderspielpause, weiß aber auch: „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es noch schaffen, ist gering.“

Der Wiener betonte: „Craiova ist eine gute Mannschaft. Das hat uns nicht überrascht.  Und sie haben es wirklich gut gemacht.“ 

Im Unterschied zu den Rapidlern, die spielerisch enttäuschten: „Wir sind in vielen Bereichen an den einfachen Pässen gescheitert.“ Speziell nach Ballgewinnen gab es Probleme, auch gefährlich zu werden: „Wir haben es ihnen leicht gemacht, weil wir nicht die richtigen Lösungen gefunden haben.“

FUSSBALL-CONFERENCE-LEAGUE: SK RAPID - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Ercan Kara stellte sich nach der dritten Pleite in der Ligaphase: „Die Karten am Beginn haben uns schon den Rhythmus genommen.“ Zum Rückschlag nach dem Sieg gegen Sturm sagte er: „Es ist nicht schön. Aber so ist der Fußball.“  Der letzte Platz sei  „enttäuschend. Wir haben uns das auch anders vorgestellt“. 

1. Sieg im 4. Europa-League-Spiel: Salzburg überflügelte die Go Ahead Eagles

(kurier.at, AHu) 

