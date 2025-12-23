Fußball

Liverpool-Star Salah schießt Ägypten beim Afrika-Cup zum Sieg

Salah traf zum 2:1
Bei Liverpool auf dem Abstellgleis, für Ägypten Matchwinner: Salah traf in Minute 91 zum 2:1 gegen Simbabwe.
23.12.25, 08:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mohamed Salah hat Ägypten vor einem Fehlstart beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko bewahrt. Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool traf am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand. 

Der Außenseiter war vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung gegangen. Der Ausgleich ging auf das Konto von Omar Marmoush (64).

Mehr aus der Welt des Fußballs

Liverpool-Star Salah schießt Ägypten beim Afrika-Cup zum Sieg Warum es kurz vor Silvester bei der Austria noch einen Kracher gibt Premiere: Das ist der "Fußballer des Jahres" "Kein Regelbruch von Schiedsrichterteam": WSG-Protest abgewiesen Entscheidung vor Weihnachten: Sturms Meister-Trainer Säumel muss gehen
Agenturen, peka  | 

Kommentare