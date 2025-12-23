Liverpool-Star Salah schießt Ägypten beim Afrika-Cup zum Sieg
Bei Liverpool auf dem Abstellgleis, für Ägypten Matchwinner: Salah traf in Minute 91 zum 2:1 gegen Simbabwe.
Mohamed Salah hat Ägypten vor einem Fehlstart beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko bewahrt. Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool traf am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.
Der Außenseiter war vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung gegangen. Der Ausgleich ging auf das Konto von Omar Marmoush (64).
