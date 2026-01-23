Erst kürzlich konnte Schalke vor allem unter Mithilfe von Trainer Miron Muslic Superstar Edin Dzeko zu Schalke locken. Nun soll ein weiterer bekannter Name beim Tabellenführer der 2. deutschen Bundesliga landen.

Laut mehreren kroatischen Medienberichten soll Mittelfeldspieler der ehemalige Rapidler Dejan Ljubicic von Dinamo Zagreb zu den Königsblauen wechseln. Beide Klubs sollen sich bereits einig sein, es dürfte nur mehr um Vertragsdetails gehen.

Der neunfache ÖFB-Teamspieler Ljubicic, der bosnische Vorfahren hat, spielte zuletzt in Zagreb, wo er im Sommer aus Köln gekommen war, kaum eine Rolle mehr und soll bereits gute Gespräche mit Muslic geführt haben.