Transfer-Coup offiziell: Edin Dzeko wechselt zu Schalke

Nun ist es fix. Am Donnerstag am Vormittag bestand Edin Dzeko den Fitnesstest, am Nachmittag sollte er in einer Pressekonferenz von Schalke 04 vorgestellt werden. Beim Tabellenführer der 2. deutschen Bundesliga unterschrieb der 39-jährige Bosnier einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Dem Vernehmen nach zahlen die Königsblauen dem AC Florenz keine Ablöse.

Schalke, der Klub des österreichischen Trainer Miron Muslic, hatte zuletzt Probleme mit der Offensive, die der routinierte Stürmer lösen soll. Nach 18 Spieltagen hat Schalke nur 22 Tore erzielt.