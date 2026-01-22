Transfer-Coup offiziell: Edin Dzeko wechselt zu Schalke
Zusammenfassung
- Edin Dzeko wechselt ablösefrei von Florenz zu Schalke 04 und unterschreibt bis Saisonende.
- Der 39-jährige Stürmer soll Schalkes Offensivprobleme lösen, nachdem der Klub in 18 Spielen nur 22 Tore erzielte.
- Schalke betont Dzekos Erfahrung und Führungsqualitäten als wichtige Verstärkung für das Team.
Nun ist es fix. Am Donnerstag am Vormittag bestand Edin Dzeko den Fitnesstest, am Nachmittag sollte er in einer Pressekonferenz von Schalke 04 vorgestellt werden. Beim Tabellenführer der 2. deutschen Bundesliga unterschrieb der 39-jährige Bosnier einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Dem Vernehmen nach zahlen die Königsblauen dem AC Florenz keine Ablöse.
Schalke, der Klub des österreichischen Trainer Miron Muslic, hatte zuletzt Probleme mit der Offensive, die der routinierte Stürmer lösen soll. Nach 18 Spieltagen hat Schalke nur 22 Tore erzielt.
"Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut", sagte Dzeko. "Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat."
"Lust auf Schalke"
„Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat", wird Youri Mulder (Direktor Profifußball) in einem Statement des Vereins zitiert. "Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren.“
