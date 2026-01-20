Transferhammer? Superstar Dzeko soll in Deutschland landen

Der bosnische Superstar Edin Dzeko hat dem Traditionsklub aus Gelsenkirchen nach Angaben von „Sky“ und „WAZ“ eine mündliche Zusage gegeben. Vor allem nach Gesprächen mit Muslic und seinem bosnischen Landsmann Nikola Katic, seit Sommer bei Schalke.

Unter Dach und Fach ist der Wechsel allerdings noch nicht. Schalke muss sich freilich noch mit Dzekos derzeitigem Klub Fiorentina einigen. Dzekos Vertrag bei den Italienern, bei denen er noch keine glorreiche Saison spielt, läuft zum Saisonende aus. Dzeko wird im März 40, Fiorentina will ihn auch von der Payroll haben.