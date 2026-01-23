Transfer-Coup: U17-WM-Torschützenkönig unterschreibt bei Salzburg

Mit seinen Toren hat er Österreich vor wenigen Monaten ins Finale der U17-WM geschossen. Jetzt erhält Johannes Moser einen langfristigen Vertrag bei Red Bull Salzburg . Der 18-jährige Kärntner wechselt vom FC Liefering zum Tabellenführer der ersten Liga, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. "Der Wechsel ist für mich ein großer Schritt und eine tolle Chance, der ich mit viel Freude entgegenblicke. Ich freue mich auf die kommenden Monate und bin bereit, alles für den Verein zu geben, um erfolgreich zu sein“, freute sich der Youngster.

Der offensive Mittelfeldmann kam im Sommer 2021 aus seiner Heimat Kärnten nach Salzburg und spielte anfangs für die Red-Bull-Akademie in der U15-, U16- und U18-Mannschaft. Darauf folgten – dem Salzburger Weg gemäß – Einsätze für die U19 in der UEFA Youth League (4 Spiele, 1 Treffer) und den Kooperationsklub FC Liefering (13 Partien, 1 Tor).

Ein besonderes Ausrufezeichen konnte Moser gemeinsam mit seinen Nationalteamkollegen im vergangenen November bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar setzen. Dort markierte er für den Vizeweltmeister Österreich acht Treffer und wurde damit Torschützenkönig sowie zweitbester Spieler des Turniers.

Johannes Moser wird bis auf Weiteres als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen.