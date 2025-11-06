Conference League live: Rapid startet gegen Craiova mit neuem System

„Wenn wir nächstes Jahr noch dabei sein wollen, dann wird es nötig sein, dass wir anschreiben“, sagte Trainer Peter Stöger.

Das Weststadion wird ab 21 Uhr wieder mit gut 23.000 Zuschauer sehr gut gefüllt sein, wenn Rapid im dritten Spiel der Conference League Uni Craiova empfängt. Nach Niederlagen gegen Posen und Fiorentina stehen die Wiener schon unter Druck.

Der Rapid-Coach muss im Spiel weiter auf Mbuyi, Dahl und Horn verzichten.

Seine Ankündigung, dass Cvetkovic, Amane und Demir angeschlagen sind, war kein Bluff von Stöger. Keiner aus dem Trio steht in der Startelf.

Vierer- statt Dreierkette

Damit steht auch fest, dass wieder auf eine Viererkette zurückgebaut werden muss: Rapid gehen die Innenverteidiger aus.

Dafür gibt es mit Radulovic einen zusätzlichen Offensivspieler im früher gewohnten 4-2-3-1-System.