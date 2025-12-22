"Kein Regelbruch von Schiedsrichterteam": WSG-Protest abgewiesen

Der 2:1-Sieg des TSV Hartberg gegen WSG Tirol am 13. Dezember in der 17. Runde der Bundesliga bleibt ganz normal in der Wertung. Ein Antrag der Tiroler an den Senat 1 der Liga betreffend der Nicht-Beglaubigung des Ergebnisses wurde abgewiesen, wie die Liga am Montag in einer Aussendung bekanntgab. Die Partie sei somit resultatsgemäß mit 2:1 und drei Punkten für die Steirer beglaubigt.

Die WSG ist mit 21 Punkten Zehnter, Hartberg mit 26 Zählern sensationell Vierter.