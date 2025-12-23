Warum es kurz vor Silvester bei der Austria noch einen Kracher gibt
Für den 30. Dezember wurde eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats einberufen, in der Jürgen Werner und Peter Vogl als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigt werden. Zudem wird über Thomas Zorn als künftigen Sportvorstand bei den Violetten abgestimmt. Thomas Zorn war der erste Vorschlag von Jürgen Werner, der als Sportvorstand vor einigen Monaten zurückgetreten war und laut Vertrag einen Nachfolger-Kandidaten präsentieren kann.
Im Aufsichtsrat hält die Austria die Mehrheit mit fünf Mitgliedern (Gollowitzer, Jäger, Koppensteiner, Pilgram, Moser), vier fallen auf die Investorengruppe WTF (Werner, Vogl, Krueger, Egger). Es ist davon auszugehen, dass die Austria den Vorschlag ablehnen wird.
Im Hintergrund versucht die WTF nicht nur, ihre Anteile (40 Prozent) an der Viola Investment zu verkaufen, sondern einen Investor für die gesamten 49,9 Prozent der Austria zu finden. Ein Term Sheet wurde angeblich an 2. Dezember schon unterschrieben. Auch die Austria selbst soll der WTF ein Angebot unterbreitet haben, allerdings mit sechs Millionen deutlich unter dem, was die WTF gerne hätte.
