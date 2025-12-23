Warum es kurz vor Silvester bei der Austria noch einen Kracher gibt

Für den 30. Dezember wurde eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats einberufen, in der Jürgen Werner und Peter Vogl als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigt werden. Zudem wird über Thomas Zorn als künftigen Sportvorstand bei den Violetten abgestimmt. Thomas Zorn war der erste Vorschlag von Jürgen Werner, der als Sportvorstand vor einigen Monaten zurückgetreten war und laut Vertrag einen Nachfolger-Kandidaten präsentieren kann.

Im Aufsichtsrat hält die Austria die Mehrheit mit fünf Mitgliedern (Gollowitzer, Jäger, Koppensteiner, Pilgram, Moser), vier fallen auf die Investorengruppe WTF (Werner, Vogl, Krueger, Egger). Es ist davon auszugehen, dass die Austria den Vorschlag ablehnen wird.