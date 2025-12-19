Weihnachtsfrieden mit neuem Sportchef? Austria-Investoren setzen auf Zorn

Ob es die Zukunft der Wiener Austria maßgeblich in eine andere Richtung lenkt, sei dahingestellt. Zumindest ist ein Hauch Weihnachtsfriede eingekehrt.

Die Viola Invest (sie hält 49,9 Prozent der Austria-Anteile) beschloss bei ihrer Generalversammlung, den Deutschen Tomas Zorn als Sport-Vorstand, sowie Jürgen Werner (hält 40 Prozent der Viola Invest) und den Juristen Peter Vogl als neue Aufsichtsräte der Austria AG vorzuschlagen.