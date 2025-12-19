Fußball

Weihnachtsfrieden mit neuem Sportchef? Austria-Investoren setzen auf Zorn

Quo vadis Austria? Zumindest gibt es eine Weichenstellung
Die Viola Invest beschloss bei ihrer Generalversammlung, Tomas Zorn als Sport-Vorstand der Austria vorzuschlagen. Auch Jürgen Werner spielt weiter eine große Rolle.
Von Harald Ottawa
Ob es die Zukunft der Wiener Austria maßgeblich in eine andere Richtung lenkt, sei dahingestellt. Zumindest ist ein Hauch Weihnachtsfriede eingekehrt. 

Aufregung am Verteilerkreis: Die Austria bastelt am Mega-Deal

Die  Viola Invest (sie hält 49,9 Prozent der Austria-Anteile) beschloss bei ihrer Generalversammlung, den Deutschen Tomas Zorn als Sport-Vorstand, sowie  Jürgen Werner  (hält 40 Prozent der Viola Invest) und den Juristen Peter Vogl als neue Aufsichtsräte der Austria AG vorzuschlagen. 

Die Tage der Entscheidung bei Rapid, Austria, Sturm und Salzburg

Zorn wäre der Vorgesetzte von Sportchef Michael Wagner, der von Finanzvorstand Harald Zagicek aufgrund seiner violetten Vergangenheit eingesetzt wurde. Zorn war im Vorjahr auch als Nachfolger von Andreas Schicker bei Sturm im Gespräch, ehe Zorns Landsmann Michael Parensen Sportchef wurde. 

