Warum der erste Sieg von Rapid auf Zypern 1,6 Millionen wert wäre

In der Fremde kann Rapid diese Saison überzeugen: Vier der fünf Spiele im Ausland wurden gewonnen. Lediglich in Braga gab es nach 90 Spielminuten in Unterzahl ein 1:2. Ein Sieg fehlt noch zum großen Ziel Top 8 in der Conference League.

Dafür muss in Nikosia ab 21 Uhr (Canal+ live) gegen Omonia eine schwarze Serie durchbrochen werden.