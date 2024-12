Als eine Rapid-Legende eine echte Katastrophe verhinderte

Rapids gefährlichstes Spiel! Damit ist nicht das morgige in der Conference League in Nikosia (wo’s auch heiß werden kann) gemeint, sondern ein Europacup-Abenteuer in Manchester.

Eines, nach dem vor genau 40 Jahren Rapids Abwehrchef Heribert Weber in der Kabine vom Old-Trafford-Stadion den Wiener Polizei-Oberleutnant Leo Weidinger fragte: „Kommen wir hier lebend raus?“ Und das, obwohl, nein weil Rapid mit einem 1:0 im Wiederholungsspiel gegen Celtic Glasgow den Aufstieg geschafft hatte.