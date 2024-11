Doppelpass von Österreichs Fußball-Königen mit dem Hochadel

Sowohl Salzburg als auch Sturm bezogen gegen Brest Niederlagen. Gegen jenen vermeintlichen französischen Außenseiter, der soeben in der oft unterschätzten Ligue 1 der AS Monaco 2:3 unterlag.

In der Champions League hat Monaco, gecoacht von Adi Hütter, von allen Klubs mit Österreich-Bezug bislang am meisten überrascht, sogar Barcelona die einzige Niederlage zugefügt. Und das, obwohl der Heimvorteil im kleinen monegassischen Stadion mit dessen breiter Laufbahn gleich null ist.

Hütter machte AS Monaco von einem Mittelständler der Ligue 1 zum ungeschlagenen Tabellendritten in Europas Königsklasse. Was auch Fürst Albert zu schätzen weiß. Seine Hoheit begab sich schon im Februar, als sich Hütters Erfolge abzeichneten, zum Training, um dem Österreicher zum 54. Geburtstag zu gratulieren.

Alberts Fußball-Interesse ist nicht bloß vorgetäuscht. So hatte er in den 90-ern in einer monegassischen Hobbytruppe auf einem Trainingsplatz des Hanappi-Stadions fernab von Blitzlichtgewitter mitgekickt. Und dabei am Mittelkreis versehentlich Franz Hasil zu Fall gebracht. Worauf sich der Ex-Rapidler empört erhob mit den Worten „Bist deppert, Prinz?“