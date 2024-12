Transferstreit um Oswald: "Es ist bei Rapid nicht zufriedenstellend"

Lino Heiduck, der langjährige Manager von Oswald, erklärt im KURIER-Gespräch: „Seit zwei Jahren hören wir, dass Rapid auf Momo baut. Tatsächlich durfte Momo im zentralen Mittelfeld nie zwei, drei Spiele in Folge von Beginn an bestreiten. Heuer ist generell bei den Startelfeinsätzen keine Besserung in Sicht, im Gegenteil.“

Deswegen kündigte Heiduck an, dass ein möglicher Wintertransfer in den Fokus genommen wird – entweder als Leihe oder bei einem passenden Angebot als Verkauf.

Katzer: "Ich wundere mich über den Berater"

Katzer widerspricht entschieden: „Wir alle schätzen Momo, wir sind sehr zufrieden mit ihm und wollen ihn auch halten. Ich wundere mich über den Berater, weil er bei unserem letzten Gespräch das Thema nicht angesprochen hat. Und ich würde ihn nur verstehen, wenn Momo auch als Fitter keine Einsätze bekommen hätte.“