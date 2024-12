Zwei Spieler mehr: Die Bundesliga gibt den Trainern größere Wahl

Im Wiener Prater ist es zuletzt heiß hergegangen. Der ÖFB hat sich zu den entscheidenden Abstimmungen im Hotel Courtyard Marriott versammelt, um einen neuen Präsidenten zu wählen, ist aber weiterhin zerstritten wieder vor die Türen getreten.

Auch am Donnerstag geht es in den Sitzungsräumen der Hotelkette um den Ball. Eine Eskalation wie beim ÖFB ist in der Bundesliga aber nicht zu erwarten.