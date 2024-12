Rapid: Mutmacher für den Ausklang auf internationaler Bühne

Die Moral in der Mannschaft stimmt, von Müdigkeit ist nichts zu erkennen. Das macht Mut für die letzten beiden Auftritte im Jahr 2024. Am Donnerstag gastieren die Grün-Weißen auf Zypern bei Nikosia, eine Woche später empfangen sie Kopenhagen. Schon mit einem Sieg wäre Rapid fix in den Top-8 und somit im Achtelfinale der Conference League. Bei zwei Remis stehen die Chancen auf einen Top-8-Platz 50:50. Bei nur einem oder keinem Punkt müsste man ins Play-off.

Dass man auf Platz drei überwintert und schon acht Punkte Rückstand auf Sturm Graz hat, macht Coach Klauß nur mäßig zufrieden. "Die Tabelle ist aussagekräftig", sagt er, die Punkte habe man aber nicht in Salzburg liegen lassen, "sondern gegen Mannschaften, die nicht oben mitspielen". Zuletzt beim 0:0 bei WSG Tirol und 0:1 gegen Blau-Weiß Linz zweimal in Folge. Was dem Deutschen in Salzburg gefallen hat: "Dass wir zwei Mal zurückgekommen sind."

Tormann Niklas Hedl ist genauso bereit wie der wieder genesene Isak Jansson. Hedl parierte in Salzburg seinen ersten Elfmeter auf Profi-Ebene, tankte noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen für die Partie gegen Omonia Nikosia, das am Samstag in Derby gegen APOEL 2:2 spielte. Jansson feierte in Salzburg nach überstandener Knieverletzung ein gelungenes Comeback. Der Schwede sorgte als Joker für viel Schwung und per Heber für den Ausgleich. „Jeder Spieler hat seinen Wert, aber er ist ein spezieller Spieler mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Situationen“, betonte Klauß. Jansson kann auch auf internationaler Bühne für den Unterschied sorgen.

Kapitän Matthias Seidl geht ebenfalls gestärkt aus dem Remis in Salzburg rein in die letzten Partien. "Wir waren besser als zuletzt und haben uns viele Chancen erarbeitet. Wir nehmen viel Energie aus dem Spiel mit und gehen mit viel Mut und Selbstvertrauen in die Spiele“, versicherte er. Und Hedl fügte hinzu: „In Salzburg hat vor allem die Leidenschaft gepasst, mit der müssen wir auch in die restlichen zwei Partien gehen.“