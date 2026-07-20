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Fußball

Ausgelost: Auf die Europacup-Starter wartet ein sehr heißer Sommer

Sturm, Salzburg, Austria und Rapid kennen ihre nächsten Gegner im Europacup. Wenn alles nach Plan läuft, warten vier Auswärtsspiele mit großer Hitze.
Alexander Huber
20.07.2026, 15:08

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Rapid-Trainer Hoff Thorup (l.) und Austria-Coach Helm

Es hätte schlimmer kommen können, aber ein Traumlos ist auch keines dabei. So kann die Auslosung der nächsten Runde im Europacup für die österreichischen Starter zusammengefasst werden.

Vier heiße Zielorte 

Sturm, Salzburg, Austria und Rapid haben jeweils zwei mögliche Gegner zugelost bekommen. Wenn alles nach Papierform verläuft, steht den vier Bundesligisten ein sehr heißer Sommer bevor.

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Rapid muss in der Quali zur Conference League bekanntlich zuerst gegen Santa Coloma aus Andorra aufsteigen und wäre in der dritten Runde gesetzt. 

Nach der Voreinteilung erschienen Hibernian aus Edinburgh und Hammarby aus Stockholm als unangenehmste mögliche Gegner. Geworden ist es der Sieger aus Zire aus Aserbaidschan gegen Underdog Paide aus Estland.

Es ist damit zu rechnen, dass der Gegner aus Aserbaidschans Hauptstadt Baku kommt.

Starke Europacup-Ergebnisse 

Rapid wäre gegen Zire sicher Favorit, unterschätzt werden sollte das Team mit einer Handvoll Brasilianern im Kader aber nicht. 2024 warf Zire Sheriff Tiraspol, Dunajska Streda und Osijek aus dem Bewerb. Im Vorjahr folgte das Aus gegen Hajduk Split erst nach Verlängerung.

FUSSBALL CONFERENCE LEAGUE: SK RAPID WIEN - NEFTCI BAKU

Eine sehr lange Reise ins heiße Aserbaidschan hatte Rapid auch 2022 zu absolvieren, gegen Neftchi Baku gelang in Hütteldorf erst in der Verlängerung der Aufstieg.

Gespielt wird voraussichtlich am 6. und 13. August.

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Zu diesem Datum ist auch die Austria in der Quali zur Conference League eingeplant.

Die Wiener wären nach einem Aufstieg gegen Liepaja aus Lettland nicht mehr gesetzt. Deswegen war das Horror-Los Braga nahe. Es wurde aber nicht der Europacup-Halbfinalist der vergangenen Saison, sondern der Sieger aus Larnaca und Beitar Jerusalem.

Während der Klub aus Israel für in politischen Fragen extremistische Fans berüchtigt ist und zuletzt Goalgetter Shon Weissman verpflichtet hat, gilt Larnaca als leichter sportlicher Favorit.

Die Zyprer überraschten im Europacup immer wieder, zuletzt mit einem Teilerfolg gegen Crystal Palace. Und auf Zypern schauen Österreichs Teams regelmäßig schlecht aus.

Aber: Es hätte noch schlimmer kommen können.

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Noch einmal auf Zypern? 

Auf Zypern und die Hitze sollte sich auch Salzburg einstellen. Das Red-Bull-Team muss in der Quali zur Europa League gegen den Sieger aus Pafos gegen Hajduk Split ran.

Pafos aus der Touristenhochburg an der Küste Zyperns war das Überraschungsteam der vergangenen Saison in der Champions League, mit zwei Siegen und drei Remis in acht Partien.

Salzburg startet jedenfalls auswärts.

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Ebenfalls heiß dürfte es für Sturm werden. Sollte die Hürde Hearts in der Quali zur Champions League genommen werden, wartet wohl Fenerbahce. Der Großklub aus Istanbul ist der Favorit gegen Gornik Zabrze aus Polen.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / MEISTERGRUPPE / 10. RUNDE: SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - SK RAPID

Sollte gegen Hearts der Traum von der Champions League bereits enden, wird es für die Grazer nicht leichter. In der Quali zur Europa League würde wahrscheinlich Benfica warten.

SK Rapid Austria Wien
kurier.at, AHu  | 

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