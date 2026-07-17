Ein Kommen und Gehen: Personalrochaden bei Sturm Graz

Innenverteidiger Emanuel Aiwu, der bei Sturm keine Zukunft gehabt hätte, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Apollon Limassol in die Cyprus League. Der 25-Jährige kam im Sommer 2024 zum SK Sturm, insgesamt absolvierte der ehemalige österreichische Nachwuchsteamspieler 63 Partien für die Schwoazn, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.

„Wir sind froh, mit diesem Wechsel nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben“, sagt Sturms Sportchef Michael Parensen. Wenige Stunden zuvor konnte der Deutsche den Stürmer Nelson Weiper präsentieren. Der deutsche U21-Teamspieler der beim Bundesligisten Mainz noch bis 2029 gebunden ist, soll beim fünffachen österreichischen Meister Spielpraxis sammeln